Prefeito Aprígio participa de cerimônia do Programa Casa Paulista que anuncia construção de 500 unidades habitacionais no Parque Marabá

Por Samara Matos, na redação

Na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito Aprígio participou, juntamente com autoridades políticas e representantes do setor imobiliário, da cerimônia de assinatura do programa Casa Paulista Carta de Crédito Individual, realizada no Palácio dos Bandeirantes.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, tem como objetivo viabilizar a construção de 6.257 unidades habitacionais em 15 municípios do Estado de São Paulo. Dentre essas unidades, 500 serão destinadas a Taboão da Serra, contribuindo para a redução do déficit habitacional na região.

O evento contou com a presença de importantes figuras políticas e representantes do setor imobiliário, reforçando o comprometimento e a união de esforços para enfrentar a questão habitacional no estado.

Entre os presentes estavam Marcelo Branco, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Ely Flavio Wertheim, Presidente Executivo do Secovi-SP, a Casa do Mercado Imobiliário; Deputado Estadual André do Prado, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP); Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo; e Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo.

Além das autoridades mencionadas, estiveram presentes também os representantes de Taboão da Serra: Dr. Eduardo Nóbrega, Deputado Estadual de São Paulo; Nílcio Regueira Dias, Secretário de Habitação e Meio Ambiente; Mara Pante, Secretária Executiva de Habitação e Meio Ambiente; e Arnoldo Landiva, Secretário de Comunicação.

Durante a cerimônia, diversas autoridades proferiram falas enfatizando a importância do programa e os benefícios que ele trará para a população paulista. Confira algumas das declarações:

Tarcísio de Freitas, Governador de São Paulo, afirmou: “O programa Casa Paulista é uma demonstração clara do nosso compromisso em oferecer moradia digna para todos os paulistas. Estamos empenhados em reduzir o déficit habitacional e proporcionar condições adequadas de moradia, garantindo o direito básico de cada cidadão.”

O Deputado Estadual Dr. Eduardo Nóbrega destacou: “A assinatura desse programa é um passo significativo na direção de um futuro melhor para nossa população. A habitação é uma questão fundamental, e estamos empenhados em buscar soluções efetivas para esse desafio.”

Nílcio Regueira Dias, Secretário de Habitação e Meio Ambiente, ressaltou a importância da parceria entre os setores público e privado: “Essa colaboração é essencial para a concretização de projetos habitacionais de grande impacto social. Estamos trabalhando incansavelmente para proporcionar moradia digna e sustentável, preservando nosso meio ambiente.”

O prefeito Aprígio expressou seu orgulho e satisfação com essa conquista: “Como prefeito, estou extremamente orgulhoso de ver nossa cidade sendo contemplada com 500 unidades habitacionais através do programa Casa Paulista. Com a assinatura desse programa, reafirmamos o compromisso de construir um futuro mais justo e igualitário para todos os cidadãos, garantindo o direito básico à moradia digna. Seguiremos trabalhando incansavelmente para implementar medidas que promovam o desenvolvimento urbano sustentável e a melhoria da qualidade de vida em nossa cidade.

Taboão da Serra se coloca como um exemplo de comprometimento na busca por soluções habitacionais, e continuaremos avançando em projetos e parcerias que visam atender às necessidades da população. A inclusão de nossa cidade no programa Casa Paulista é um passo importante, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Estamos determinados a seguir adiante, unindo esforços e buscando novas oportunidades para construir um futuro melhor para todos os taboanenses.