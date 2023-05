Passagens de ônibus rodoviários e suburbanos terão reajuste de até 18% a partir de 1º de julho

Por Samara Matos, na redação

A ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) autorizou um reajuste de 18% nas tarifas do transporte intermunicipal de passageiros do estado de São Paulo. O último reajuste havia ocorrido em setembro de 2021.

O aumento, no entanto, se aplicará apenas aos ônibus rodoviários e suburbanos, e não às linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que circulam na grande São paulo, a partir de 1º de julho.

Segundo a Agência, estudos realizados apontaram que a correção com base no reajuste dos preços dos insumos, normalmente utilizados no cálculo do reajuste, resultaria em um índice muito acima da inflação: diesel (97,86%) e veículo (34%) e pneu (27%), somente em 2022, por isso foi adotado um índice menor para recompor, pelo menos parcialmente, os custos do setor.

A passagem de São Paulo para Santos, por exemplo, passará de R$ 32,40 para R$ 38,23. Já de São Paulo para Campinas, irá de R$ 39,87 para R$ 47,04.