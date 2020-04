Governo de SP prorroga quarentena até 10 de maio

Por Samara Matos, na redação

Nesta sexta-feira (17), o governador João Doria decidiu prorrogar a quarentena no estado de São Paulo. O período no qual só funcionam serviços essenciais em todo o estado estava previsto para acabar no próximo dia 22, mas será prorrogado até 10 de maio. Esta é a segunda vez que o governo aumenta o prazo.

O motivo é o aumento de casos e número de mortes pelo novo coronavírus. Pela manhã, Doria se reuniu com o comitê de contingenciamento da crise para definir quais os contornos que o novo período do isolamento social tomará a partir deste momento. O governo de São Paulo trabalha com a meta de atingir 70% de isolamento social.