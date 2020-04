Thiago Ventura lança ‘vakinha’ para comprar 1000 cestas básicas e “ajudar a quebrada” de Taboão

(((TODOS DE TABOÃO DA SERRA)))PRECISAMOS NOS AJUDAR:https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-taboao-da-serraENTENDA: tem muita gente na minha quebrada (Taboão da Serra) que ta sem o que comer em casa por conta do desemprego que a pandemia gerou. Fiz um corre inicial junto com a minha equipe e consegui as 100 primeiras cestas basica das 1.000 que queremos entregar pra adiantar o lado dessas familias. Minha intenção é ajudar quebrada por quebrada porque se na minha ta osso se pá a sua também esteja. Quem puder fortalecer meu corre, só agradece e quem nao puder é isso também. 🤝quer ajudar de outra forma? • mensagem: @caproducoes • telefone: 011 2093-3176MARQUE TODO MUNDO DE TABOÃO DA SERRA E VAMOS PRA CIMA NA RAÇA MESMO🤘EMPRESAS CITADAS NO VÍDEO:1 Supermercado Estrela 2 Supermercado D'vo 3 Supermercado Rod e Raf 4 Supermercado Batalha 5 Supermercado Caçula6 Supermercado Brasileirão 7 Pizzaria Gallo8 Pizzaria Laroc 9 Pizzaria Bonauit10 Pizzaria Casa Nova11 Pizzaria Jet 12 Padaria Josi13 Padaria Maraba 14 Padaria Laville 15 Padaria Neville16 Padaria Belas Artes 17 Cimpal metalúrgica 18 Biolab farmacêutica 19 Marcelo Motos20 Edna doceria 21 Senhor dos Pastéis 22 Adega do Cicero 23 Camarão Construção 24 Sacolão da Ponte25 Posto Big Brother.É O MOMENTO, CONTO COM VOCÊS E SE PUDER, FIQUEM EM CASA 🤝