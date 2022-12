Governo de SP reajusta pedágios em quase 12%; confira valores

“Nós temos que ter responsabilidade em São Paulo. No mês de junho, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) prorrogou o aumento nos pedágios com o objetivo de diminuir o custo de vida, naquele momento nós tínhamos aumento da inflação e da gasolina e São Paulo e vários governos fizeram um esforço muito grande para não aumentar o custo de vida da população”, comenta Rodrigo Garcia em entrevista à Band.

A variação do percentual dos reajustes depende do indexador usado por cada uma das 18 concessionárias que terão as tarifas reajustas, que varia do IGP-M ao IPCA.