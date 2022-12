Homem é preso por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Do site da PMSP

No sábado (17), policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam um homem que descumpriu uma medida protetiva e ameaçou sua ex-companheira no bairro Taboão da Serra.

A equipe recebeu a informação via rede rádio de quem uma ocorrência de violência doméstica estaria em andamento. A mulher solicitou ajuda da Polícia Militar, pois seu ex-companheiro, estaria em sua residência durante a madrugada descumprindo a medida cautelar expedida em data anterior, e ameaçando pular o muro, ela com medo, abriu o portão e deixou-o entrar. Ela relatou ainda, que o homem tem problema psiquiátrico, e estava em surto psicótico e embriagado, agressivo teria partido para cima de seus familiares.

No local os policiais militares tentaram dialogar com o homem, ele estava muito alterado e se trancou em um dos quartos no andar superior da residência e em seguida fez uma barricada na porta, utilizando móveis do interior do cômodo para impedir o acesso da equipe. Após a chegada do apoio e do Corpo de Bombeiros, os policiais militares conseguiram negociar e o indivíduo se entregou. Ele foi conduzido ao Pronto socorro e posteriormente ao Distrito Policial para as medidas necessárias.