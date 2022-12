Taboão da Serra fica entre as melhores cidades para fazer negócios em ranking da Urban System

Por Allan dos Reis, na redação

A cidade de Taboão da Serra ficou na 13ª posição das “Melhores Cidades para fazer Negócios” no setor de serviços em 2022. O ranking elaborado pela consultoria Urban System tem 100 cidades de todo país com mais de 100 mil habitantes. Embu das Artes ficou na 21ª posição. Em 2020 e 2021, Taboão ficou fora da lista das melhores.

Todo estudo é divulgado pela Revista Exame com seis eixos econômicos: Comércio, Serviços, Indústria, Educação, Mercado Imobiliário e Agro.

Para o secretário de desenvolvimento econômico, Wanderley Bressan reforça que a gestão Aprígio tem trabalhado muito para facilitar a vida daquele que desejam fazer negócios na cidade.

“Fico imensamente feliz com esse reconhecimento. Isso demonstra que Taboão da Serra está nos trilhos do desenvolvimento. Como secretário, o principal objetivo do meu trabalho é garantir que a geração de emprego e renda seja uma realidade para a nossa população. Saber que somos uma cidade de oportunidades, que dá apoio ao empresariado, demonstra que tudo que eu e o prefeito Aprígio temos feito até aqui, tem gerado resultados muito positivos”, diz Bressan.

Um exemplo importante que minimizou a burocracia é o “Atende Virtual”, que – além de ágil – facilitou a vida dos empreendedores, que precisam – por exemplo – de certidão negativa, de parcelamento de débitos, entre outras ações.

