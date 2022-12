Circo gratuito Di Cherry Circus estará em Taboão da Serra até domingo (18)

Direto da redação

A temporada especial “Natal Mágico” do circo gratuito Di Cherry Circus está chegando ao fim em Taboão da Serra. As últimas apresentações serão realizadas pela trupe nesta sexta-feira às 20h, no sábado e domingo às 18h e às 20h, e na segunda-feira, 18/12, às 20h. O Di Cherry Circus está instalado no estacionamento do Parque das Hortênsias, na Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção. A entrada é grátis, por ordem de chegada, com capacidade de até 500 pessoas por sessão.

O proprietário do circo familiar Di Cherry Circus, Tiago Siqueira, agradece Taboão da Serra pela acolhida. “Nasci e fui criado na Vila Iasi, e estou muito feliz em poder apresentar nossa arte aqui na cidade pela segunda vez”, diz. “Em abril deste ano estivemos aqui e mais de 30 mil pessoas vieram nos prestigiar. Nesta temporada não foi diferente e sou muito grato por isto. Pudemos sentir novamente o amor e o carinho do povo da região”, completa.

Desde outubro em Taboão da Serra, o Di Cherry Circus conta com o palhaço Moranguinho, malabarista, acrobatas, apresentações de pirofagia e personagens infantis, além do famoso Globo da Morte.

“Agradeço ao Tiago Siqueira e a trupe do Di Cherry Circus por agraciar nossa amada Taboão da Serra com esse espetáculo criativo, divertido e para toda família, Convido quem ainda não assistiu, para vir até o estacionamento do Parque das Hortênsias e prestigiar”, afirma o prefeito Aprígio.

Arrecadação de alimentos

Quem for assistir as apresentações do Di Cherry Circus e pode também contribuir com a doação de 1kg de alimento não-perecível. Tudo o que for arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade e ao Banco de Alimentos Municipal, para serem distribuídos às famílias taboanenses em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Serviço:

Di Cherry Circus em Taboão da Serra – Até 18/12

Onde? Estacionamento do Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção