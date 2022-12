Córrego Pirajuçara engole calçada e trecho de via na divisa com São Paulo

Direto da redação

As fortes chuvas em Taboão da Serra e região nos últimos dias fez um trecho das margens do Córrego Pirajuçara ceder na Rua José Carlos de Macedo Soares, bem na divisa com São Paulo.

O departamento de trânsito fez a interdição de uma parte da via e faz o monitoramento.

Em nota ao Taboão em Foco, a Prefeitura de Taboão da Serra afirma que “notificou o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para que tome providências com a maior brevidade possível em relação ao desmoronamento do trecho da Rua José Carlos de Macedo Soares”.

Porém, o DAEE ligou a nossa reportagem e afirma “que esse trecho foi canalizado pela Prefeitura”, e é ela quem deve fazer o reparo. Segundo o órgão, o desmoronamento no mesmo trecho do córrego há alguns anos foi reparado pelo órgão municipal.