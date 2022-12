Prefeitura de Taboão da Serra estuda conceder gratuidade dos ônibus circulares para toda a população

Direto da redação

Nesta quinta-feira (15) o secretário Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana José Vanderlei Santos anunciou em suas redes sociais que a o Prefeito Aprigio discute conceder gratuidade dos ônibus circulares para toda a população. Os estudos já começaram e essa discussão sobre a viabilidade da Prefeitura tornar o transporte público gratuito na cidade pode iniciar nos próximos meses.

De acordo com o secretário, a administração municipal solicitou um estudo jurídico e financeiro para avaliar a possibilidade da tarifa zero na cidade. Isso se teve após a cidade conceder gratuidade nos dias das eleições, assim explica Vanderlei Santos “Como é do conhecimento de todos , o Prefeito decretou a gratuidade no transporte municipal dois dias de votação das eleições de 2022. Feliz com o resultado , imediatamente determinou que a Secretaria de Transportes aprofundasse os estudos de impacto financeiro para verificar a possibilidade de custearmos as passagens de ônibus nas linhas circulares. Assim o fizemos e os números preliminares receberam a aprovação do Prefeito que nos pediu brevidade na conclusão dos trabalhos”.