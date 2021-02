Governo de SP suspende fase vermelha e Feira de Embu das Artes volta a funcionar no fim de semana

Por Samara Matos, na redação

Nesta quarta-feira (3) o Governo do Estado divulgou a suspensão das restrições da fase vermelha do Plano SP aos fins de semana. Devido a suspensão a Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes volta a funcionar no próximo sábado e domingo, das 11h às 18h, cumprindo as orientações do protocolo sanitário estabelecido.

A atividade da Feira não ocorreu no último fim de semana por determinação do Decreto Estadual nº 65.487, classificando a região na fase vermelha, que autorizava a abertura apenas de comércios e serviços essenciais, visando conter a disseminação da covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde.