Jovem de 23 anos morre atropelado na Tenente José Maria da Cunha, em Taboão

Na manhã desta quinta-feira (4) um jovem de 23 anos, que estava de bicicleta, morreu atropelado na na Estrada Tenente José Maria da Cunha divisa da rua Antônio de Oliveira Salazar, no Jd. Trianon, em Taboão da Serra. Os agentes de trânsito foram os primeiros a chegarem no local, eles tentaram socorrer a vítima, mas o rapaz não resistiu e morreu no local. O jovem teve ferimentos na região da cabeça.

Segundo fontes que passavam pelo local, a vítima era auxiliar de serviços gerais e estava indo para o trabalho quando foi atropelado. Dois veículos se envolveram em um acidente, um dos carros perdeu o controle derrubou e atropelou o ciclista.

