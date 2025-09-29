Governo do Estado anuncia investimento de R$ 4 bilhões em obra de extensão do metrô até Taboão da Serra

Por Geovanna Matos, na Redação

O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a concessionária Motiva, anunciou nesta segunda-feira (29) investimento de R$ 4,04 bilhões para expandir a Linha 4-Amarela do Metrô. A extensão vai ligar a estação Vila Sônia às futuras estações Taboão da Serra e Chácara do Jockey, acrescentando 3,3 km à linha. A previsão é que a obra transporte mais de 50 mil passageiros por dia e seja concluída em um prazo de quatro a cinco anos.

Atualmente, a Linha 4-Amarela do Metrô liga a Estação Luz, no centro de São Paulo, à Vila Sônia, passando por onze estações. Com a expansão, além das novas paradas, serão construídos uma subestação de energia, sistemas operacionais e adquiridos seis novos trens. A integração com o transporte coletivo será ampliada, contemplando os terminais de ônibus da Vila Sônia, São Paulo-Morumbi, Butantã e Taboão da Serra.

O anúncio inclui ainda a prorrogação antecipada do contrato de concessão da ViaQuatro, responsável pela operação da Linha 4-Amarela. A concessionária investirá cerca de R$ 1 bilhão no projeto, e o prazo de concessão será estendido por 20 anos. O restante do investimento, aproximadamente R$ 3 bilhões, virá do Estado e de financiamento do Banco Mundial, seguindo diretrizes internacionais de transparência, anticorrupção e controle social.

O projeto deve gerar mais de 3,7 mil empregos diretos e representa um marco na expansão do metrô paulista, sendo a primeira vez que a malha metroviária será ampliada para além da capital. A iniciativa alia investimentos em mobilidade urbana a mecanismos modernos de financiamento e fiscalização, com acompanhamento da Agência Reguladora de Transportes do Estado (Artesp).