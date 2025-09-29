Documentário Zagati sobre reciclador de Taboão da Serra ganha versão em 4K e volta aos cinemas em outubro

Direto da redação

O documentário Zagati volta aos cinemas em uma versão restaurada em 4K. A produção foi dirigida por Edu Felistoque e Nereu Cerdeira. O filme será exibido no Festival Ecocine no dia 9 de outubro às 19h no Teatro do SESI na Avenida Paulista em São Paulo. A entrada será gratuita e o público poderá participar de uma conversa com o diretor após a sessão.

O curta foi lançado há 23 anos e recebeu prêmios em festivais no Brasil e no exterior. Entre eles está a menção honrosa no Festival de Sundance em 2002.

A história de Zagati

O filme apresenta a trajetória de José Luiz Zagati. Ele era reciclador de lixo em Taboão da Serra e apaixonado por cinema. Juntou pedaços de filmes e equipamentos descartados e montou em sua casa o Mini Cine Tupy. Aos finais de semana ele fazia sessões gratuitas para a comunidade. Zagati morreu em 2016 mas sua história segue como inspiração.

O diretor Edu Felistoque conheceu Zagati durante viagens em que exibia filmes em praças públicas. Ele afirma que a experiência foi única. “Esse filme mostra um personagem que não desistiu. É um banho de ânimo”, disse.

A restauração em 4K

O processo de restauração foi realizado em Londres pela Orchard Film e pelo Kodak Film Lab. A iniciativa contou com apoio das produtoras brasileiras Runner Filmes e Tamburi Filmes. O trabalho durou um ano. O filme foi digitalizado em 4K e o som original ganhou tratamento em 5.1.

Segundo o diretor o público poderá reviver a experiência da película em 35 mm. “Conseguimos preservar o charme e o calor do cinema clássico”, explicou.

Reconhecimento e impacto

Zagati conquistou prêmios em diversos festivais. Entre eles o Festival de Gramado com o Prêmio Especial do Júri e o Prêmio Aquisição Canal Brasil. No Cine-PE o filme recebeu o prêmio de Melhor Roteiro.

A montagem foi feita por Mauro Alice. A fotografia é de Caco Souza. A trilha sonora é de Nelson Fonte e os instrumentos musicais foram criados com sucata por Fernando Sardo.

Próximas exibições

O filme será exibido em 26 unidades do SESI no Estado de São Paulo. Também já tem sessões confirmadas em festivais até 2027.

Serviço

Exibição de Zagati no Festival Ecocine

📅 Data: 9 de outubro às 19h

📍 Local: Teatro do SESI Avenida Paulista 1313 São Paulo

🎟 Entrada gratuita

🔗 Programação completa: ecocine.eco.br

🔗 Programação no interior: SESI-SP