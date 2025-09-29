loader-image
Brasil Park Estacionamentos está com vagas abertas para manobristas

Direto da redação 

A Brasil Park Estacionamentos anunciou novas oportunidades de emprego para a função de manobrista em São Paulo. A empresa busca profissionais para atuar em unidades parceiras, oferecendo salário e benefícios atrativos.

Detalhes da vaga de Manobrista

  • Local de trabalho: Pão de Açúcar – Vila Nova Conceição

  • Horário: das 11h às 19h20

  • Salário: R$ 2.191,20

  • Vale-alimentação (VA): R$ 315,00

  • Vale-transporte (VT): R$ 10,00 por dia

  • Gympass (parceria com academias)

  • Escala: 5×1

  • Benefício extra: desconto em consultas médicas

Como participar do processo seletivo

Os interessados devem preencher o formulário digital disponibilizado pela Brasil Park Estacionamentos para se candidatar à vaga.

A empresa ressalta que busca profissionais comprometidos, responsáveis e com disponibilidade para atuar na escala 5×1.

