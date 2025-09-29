Brasil Park Estacionamentos está com vagas abertas para manobristas

Direto da redação
A Brasil Park Estacionamentos anunciou novas oportunidades de emprego para a função de manobrista em São Paulo. A empresa busca profissionais para atuar em unidades parceiras, oferecendo salário e benefícios atrativos.
Detalhes da vaga de Manobrista
Local de trabalho: Pão de Açúcar – Vila Nova Conceição
Horário: das 11h às 19h20
Salário: R$ 2.191,20
Vale-alimentação (VA): R$ 315,00
Vale-transporte (VT): R$ 10,00 por dia
Gympass (parceria com academias)
Escala: 5×1
Benefício extra: desconto em consultas médicas
Como participar do processo seletivo
Os interessados devem preencher o formulário digital disponibilizado pela Brasil Park Estacionamentos para se candidatar à vaga.
A empresa ressalta que busca profissionais comprometidos, responsáveis e com disponibilidade para atuar na escala 5×1.