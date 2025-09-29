Quatro homens de Embu das Artes são presos após roubo com reféns no interior de SP

Direto da redação

Quatro homens moradores de Embu das Artes (SP) foram presos em flagrante neste sábado (27) durante uma operação integrada das polícias Civil e Militar do interior paulista. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências.

Segundo a investigação, os criminosos invadiram uma casa em Monte Aprazível (SP), cidade da região de São José do Rio Preto, e mantiveram uma família refém por cerca de 50 minutos. Armados e usando máscaras, eles conheciam previamente os bens da residência, incluindo joias, dinheiro e objetos de valor.

A prisão ocorreu em dois pontos da Rodovia Brigadeiro Faria Lima, com apoio da DIG e DISE de Barretos, DIG de Catanduva, delegacias de Colina e Olímpia, além da Polícia Militar.

No km 417, em Barretos , dois suspeitos foram abordados em um Renault Sandero.

No km 341, em Jaboticabal, outros dois integrantes foram detidos em uma Fiat Fiorino.

Durante a operação, foram apreendidos joias, dinheiro em espécie, moeda estrangeira, bebidas importadas, perfumes, armas de fogo, munições, balaclavas, luvas e placas clonadas utilizadas para dificultar a identificação.

De acordo com a polícia, a quadrilha utilizava imóveis em Barretos como ponto de apoio e agia de forma estruturada, com divisão de funções e emprego de armas restritas. Os quatro presos foram encaminhados à DIG de Barretos e autuados por roubo majorado, cárcere privado e organização criminosa armada. A Polícia Civil já solicitou a conversão das prisões em preventivas.

Investigações apontam que o grupo possui ligação com uma rede criminosa maior, ligada à Grande São Paulo, e que outros três criminosos de Embu das Artes já haviam sido detidos em operações anteriores no interior paulista. A polícia segue investigando novos crimes atribuídos à quadrilha.