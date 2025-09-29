Semana começa com calor de 31°C em Taboão da Serra e termina com chuva

Direto da redação

A previsão do tempo em Taboão da Serra indica uma semana de contrastes: os primeiros dias serão de calor intenso e ar seco, enquanto a chuva só deve aparecer a partir de quinta-feira (2), trazendo alívio para as altas temperaturas.

Segunda-feira (29)

O dia começa com mínima de 16°C e chega a 29°C à tarde. O sol aparece entre muitas nuvens, mas não há chance de chuva.

Terça-feira (30)

O calor aumenta, com máxima de 31°C e mínima de 15°C. O céu segue com muitas nuvens, mas o tempo continua firme. A umidade do ar pode cair para 39%, exigindo atenção à hidratação.

Quarta-feira (1º de outubro)

O clima se mantém estável, com mínima de 16°C e máxima de 30°C. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva.

Quinta-feira (2)

O tempo muda. O sol aparece de manhã, mas à tarde há chance de pancadas de chuva. As temperaturas caem, variando entre 16°C e 26°C.

Sexta-feira (3)

O dia será chuvoso, principalmente à tarde. A mínima fica em 17°C e a máxima em 27°C. À noite, a chuva perde força, mas o tempo segue instável.