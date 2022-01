Grupo Ri Happy abre programa de estágio 2022; confira

Direto da redação

Está aberto o programa de estágio 2022 do Grupo Ri Happy, empresa do setor de varejo de brinquedos. Ao todo, são 18 vagas na cidade de São Paulo em sete setores: Comercial, Logística e Supply, Financeiro e Administrativo, Marketing, Gente e Gestão, Novos Negócios e Tecnologia e Vendas. As inscrições da o programa de estágio podem ser feitas até o dia 31 de janeiro, através do link.

Para se candidatar a uma das posições é preciso ter fácil acesso ao bairro da Vila Olímpia. Vale dizer que o modelo de trabalho é o híbrido, como a necessidade de ir ao escritório duas vezes por semana. Além disso, a empresa pede formação em prevista a partir de julho de 2023 e disponibilidade para estagiar em horário comercial.

Os benefícios incluem ajuda de custo para o home office e parcerias com as empresas Vittude (saúde mental) e Gympass (academias de ginástica).