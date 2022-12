Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra ganha 12 novos veículos

Direto da redação

A frota de veículos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra ganhou 12 novos veículos: 10 motocicletas e dois carros. Os novos meios de transporte vão oferecer uma maior proteção para a população, que agora terá acompanhamento ainda mais pontual pelas ruas da cidade.

De acordo com o comandante da GCM, Menocci, esses automóveis vão contribuir muito com o trabalho da corporação. “Adquirimos duas viaturas quatro rodas e nove motocicletas que vão se juntar aos demais veículos que nós temos, além de transformar uma moto em viatura. Assim, vamos atender melhor a população de Taboão da Serra, já que o atendimento será muito mais rápido. Além do mais, com a movimentação maior desse grande número de viaturas, a gente tende a inibir a prática de crimes, como furtos e roubos”, afirma.

A compra é fruto de uma emenda impositiva dos vereadores Anderson de Nóbrega e Bodinho.

A secretária adjunta da Secretaria de Segurança e Defesa Social, Eliana Gonçalves, reforça que o acréscimo na frota de veículos da instituição vai manter o município seguro. “Quanto mais viaturas se movimentando pela cidade, mais segurança. Quero agradecer aos vereadores que têm feito emendas impositivas pensando na GCM, que faz um trabalho imprescindível”, finaliza.

Sobre os novos veículos, o prefeito Aprígio reitera o comprometimento da gestão municipal com a segurança pública. “Manter o taboanense seguro é uma das principais prioridades do nosso governo e fico feliz em poder dizer que Taboão da Serra tem os aparatos necessários para combater a criminalidade”, diz.