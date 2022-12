Linha 4-Amarela recebe exposição sobre aldeias indígenas

Direto da redação

Quem deseja conhecer mais sobre os povos indígenas que vivem em São Paulo não pode perder a exposição “Existe Aldeia em SP”, promovida pela ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 8-Diamante e 9-Esmeralda, por meio de uma parceria com o CTI (Centro de Trabalho Indigenista). A mostra estará inicialmente na Estação Paulista, até 06 de janeiro, e posteriormente, na Estação São Paulo-Morumbi, de 12 a 31 de janeiro.

A exposição é responsável por trazer curiosidades e informações sobre os povos indígenas, mencionando também o trabalho realizado pelo CTI com esses povos que vivem em São Paulo. Atualmente, cerca de três mil indígenas Guarani Mbya vivem na cidade e seguem seu modo tradicional de vida, mesmo vivendo em terras pequenas em meio à metrópole. Os indígenas continuam se destacando com suas práticas de preservação ambiental, restauração da biodiversidade e no cuidado com rios e nascentes.

Por meio de imagens e textos, a mostra traz as ações praticadas pelos Guarani, que preservam não só suas aldeias, mas também auxiliam no cuidado com a biodiversidade do estado, fortalecendo também a existência de alimentos e sementes, assim como o resgate de espécies de abelhas nativas, que ajudam a equilibrar o ecossistema.

Os Guarani conseguem liderar e realizar todos esses feitos devido ao auxílio de parceiros, como o CTI, que cuidam de cooperações técnicas, suporte financeiro e apoio durante toda a implementação.

“Trazer esse tipo de conhecimento para as milhares de pessoas que passam por nossas linhas é o que nos move. É de extrema importância que todos saibam sobre os hábitos indígenas que auxiliam a manter o nosso ecossistema funcionando”, comenta Juliana Alcides, gerente executiva de Comunicação e Sustentabilidade da ViaMobilidade.

Serviço:

Exposição – Existe Aldeia em SP

Onde: Estação Paulista da Linha 4-Amarela

Quando: Até 06 de janeiro

Onde: Estação São Paulo-Morumbi da Linha 4-Amarela

Quando: De 12 a 31 de janeiro