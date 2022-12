Shopping Taboão amplia horário de funcionamento

Da assessoria

O ano é de muita comemoração e presentes no Shopping Taboão. Trazendo em sua decoração de Natal uma releitura da festa de seus 20 anos, o empreendimento amplia seu horário de funcionamento com o objetivo de oferecer mais comodidade para aqueles que buscam um presente especial, nas compras de fim de ano.

O horário de funcionamento é estendido em 1 hora até 22 de dezembro, onde o shopping encerra suas atividades das 23h. Na sexta-feira, 23 de dezembro, os clientes têm até meia noite para efetuarem suas compras. Quem deixar para a última hora, na véspera de Natal, dia 24, tem ainda a opção de comprar das 9h às 18h.

Nos dias 26 a 30 de dezembro o Shopping Taboão atua no horário tradicional das 10h às 22h. No último dia do ano os consumidores podem aproveitar o centro de compras das 9h às 16h. Já nos feriados de 25 de dezembro e 1 de janeiro as lojas tem atendimento facultativo das 14h às 20h.