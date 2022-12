“Você vai me processar, mas um murro eu vou te dar”, ameaça vereador de Embu das Artes

Direto da redação

Excluído da mesa diretora da nova Câmara de Embu das Artes, o vereador Bobileo (PSC) acusa um dos vereadores de mentir sobre ele para o prefeito Ney Santos.

“Quando vejo que meu nome nem está na terceira cadeira [3º secretário] onde eu fiz um bom trabalho, entristece. Mas está tranquilo. Na política é isso. Tudo é por voto. Vou respeitar”, diz Bobileo.

“Infelizmente tem aquele judas, que gostar de inventar as coisas para querer queimar. E para você que está tentando me queimar. Quem vota em mim é o povo e não você. O que faz comigo, você vai fazer com o prefeito e com outro vereador”, completou.

Em seguida, ameaçou agredir o “sem vergonha” que estaria fazendo isso. “Se eu descobrir quem é você, se prepara. É conversa de homem para homem. E não quero que ninguém separe. Você vai me processar, mas um murro eu vou te dar, para você virar homem”, ameaçou Bobileo.

Dos outros 16 vereadores que compõem a Câmara de Embu das Artes, Bobileo excluiu a única mulher, vereadora Aline, e o opositor Abidan Henrique.

VEJA ABAIXO O DISCURSO DO VEREADOR BOBILEO