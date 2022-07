Guia comercial: Taboão Tem é lançado e promete ligar compradores e vendedores

Por GJ

A partir de agora o morador de Taboão da Serra e região terá um guia comercial para chamar de seu. Nesta segunda-feira (18), o Taboão Tem foi ao ar ao público e já pode ser utilizado por quem deseja contratar ou vender produtos e serviços. Com tecnologia moderna, o site permite o carregamento das páginas em milésimos de segundos.

Conforme explica o idealizador do projeto, Allan dos Reis, o guia será a ponte entre interessados em realizar negócios na região.

“Nosso guia tem o intuito de suprir a demanda dos consumidores ligando eles às empresas que oferecem o que ele necessita. Pode ser um simples carimbo de CNPJ, ou um veículo, ou quem sabe até mesmo um imóvel. Em pouco tempo, vamos ter o maior número de empresas num só lugar”, diz Reis.

O primeiro passo para a criação do Taboão Tem foi pensar na experiência do usuário e uma interface amigável que atenda todos os públicos e traga a melhor experiência possível ao navegar o site.

“A experiência do usuário (UX) é crucial para que qualquer produto ou serviço cresça no mercado”, afirma Wenderson Souza, Designer de Produto da Goatspace.

Para que o guia funcione, o engenheiro de software João Castro, da Goatspace, responsável por todo o desenvolvimento e infraestrutura do site destaca o padrão de rapidez exigido para que o usuário tenha uma boa experiência.

“O Taboão Tem foi construído com uma tecnologia moderna, a mesma utilizada para criar o Instagram e Facebook. O foco principal dessa tecnologia é a performance, as páginas das empresas terão um carregamento em milésimos de segundos, um ponto extremamente importante para Google adicionar nas buscas”, garante.

De onde surgiu o Taboão Tem?

“A ideia de criar o guia Taboão Tem surgiu quando percebemos que muitos moradores/consumidores saem de Taboão da Serra para comprar produtos ou contratar serviços que existem dentro de nossa cidade. E as pessoas não compram aqui simplesmente porque não sabem da existência desta empresa”, destaca Reis, sobre o site que levou cerca de 6 meses de criação. Desde o desenvolvimento da interface, modelagem de arquitetura e construção de APIs.

O guia não terá limite para cadastros de empresas e usuários e também não terá limitação de acessos simultâneos. Além disso, terá as mesmas aplicações para os usuários que acessarem via web ou mobile. “Em teste de performance, o Google deu nota 100 por cumprir todas as exigências”, complementa Castro.

Como se cadastrar e quanto custa?

“O cadastro no guia Taboão Tem é muito simples e demora poucos minutos. E a gente achou importante ter uma modalidade gratuita para que todos possam se cadastrar e aumentar suas possibilidades de vendas. E, claro, em breve vamos anunciar novas funcionalidades dentro do guia”, afirma Reis.