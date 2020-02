Homem é morto a facadas em Embu das Artes; ex-cunhado é o principal suspeito

Direto da redação

A Polícia Civil de Embu das Artes investiga a morte de um homem de 33 anos no início da madrugada deste domingo (16) após discussão na Rua Alta Floresta, no Jardim Alta Floresta. Dejair M. S. foi esfaqueado na região do pescoço. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Embu das Artes

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o principal suspeito é o ‘ex-cunhado’ da vítima. Ambos teriam discutido, quando ele foi atacado por golpes de faca. O Samu foi acionado, mas ao local, constatou o óbito.