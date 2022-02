Da redação

A Polícia Militar prendeu neste domingo (6) em Taboão da Serra um homem acusado de receptação, com uma motocicleta com sinais de adulteração de chassis e no número do motor. A idade e o local da apreensão não foram revelados.

Questionado pelos policiais, ele informou que “havia adquirido o veículo há 11 dias em um anúncio de rede social”. Com a justificativa muito frágil, o homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, na região central.