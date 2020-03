Homem é preso por se masturbar em frente à Escola Estadual em Taboão

Direto da redação

Um homem de 46 anos foi preso na manhã desta terça-feira (10) por se masturbar dentro do carro estacionado em frente à Escola Estadual Alípio de Oliveira e Silva. Durante o ato libidinoso, ele chamou uma aluna de 16 anos, fingindo pedir informações.

Com o celular em mãos, a aluna conseguiu fotografar o homem durante o ato e chamou a polícia. Ele fugiu, mas equipes da Romucan, da GCM de Taboão, conseguiram abordar o carro com o homem no Jardim Ouro Preto.

Ele foi preso e reconhecido pela jovem. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.