Hospital das Clínicas realiza mutirão gratuito de prevenção ao câncer de pele neste sábado (7)

Direto da redação

No próximo sábado (7), o Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) promove um mutirão gratuito de avaliação dermatológica para prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de pele. O evento ocorrerá das 9h às 15h no Prédio dos Ambulatórios, localizado na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, no bairro Cerqueira César, em São Paulo.

A campanha, que integra a ação nacional Dezembro Laranja, é voltada ao público em geral, com ênfase em pessoas com fatores de risco, como histórico familiar de câncer de pele, pele clara, exposição prolongada ao sol, ou presença de manchas e lesões suspeitas na pele.

Especialistas da Divisão de Dermatologia estarão disponíveis para realizar exames clínicos, esclarecer dúvidas e oferecer orientações sobre prevenção e tratamento. O atendimento será limitado a 500 pessoas e não exige agendamento prévio, sendo recomendável chegar cedo para garantir a consulta.

O câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil e pode ser dividido em dois principais tipos:

Não melanoma: mais frequente e menos agressivo;

Melanoma: menos comum, mas mais perigoso.

A detecção precoce é fundamental para o tratamento eficaz e para a redução de complicações graves, destacaram os organizadores do evento.

Serviço

Data: 7 de dezembro de 2024

Horário: Das 9h às 15h

Local: Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC), Prédio dos Ambulatórios, Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, Cerqueira César, São Paulo

Custo: Gratuito