Defesa Civil emite alerta para temporais e queda de temperatura na região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a passagem de uma frente fria nesta terça-feira (3), que trará temporais, rajadas de vento e quedas bruscas de temperatura em diversas regiões. O fenômeno é causado por um ciclone extratropical localizado longe da costa.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o calor intenso dos últimos dias dará lugar a temperaturas máximas de até 26°C. As chuvas já começaram nesta segunda-feira (2) devido ao sistema pré-frontal, e a previsão para terça e quarta-feira (4) inclui tempo nublado e chuvas intensas com rajadas de vento entre 50 km/h e 60 km/h.

A Defesa Civil alerta para os riscos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis. Sinais como rachaduras em imóveis, postes inclinados e água barrenta descendo de encostas são indícios de perigo iminente. Em caso de emergência, a orientação é evacuar o local e acionar as autoridades.

Para minimizar riscos, recomenda-se evitar ruas alagadas, buscar abrigos seguros e não estacionar sob árvores ou estruturas metálicas durante os temporais. Quem encontrar cabos de energia caídos deve manter distância e contatar a distribuidora de energia.

Novo sistema de alerta

A partir de quarta-feira (4), o sistema Defesa Alerta começará a operar em todo o Estado. Agora, mensagens de risco serão enviadas diretamente a celulares compatíveis, mesmo sem cadastro prévio, emitindo sinais sonoros e vibratórios em situações de emergência.

Previsão do tempo

Terça (3): Chuvoso, com mínimas de 18°C e máximas de 23°C;

Quarta (4): Chuvas esparsas, temperaturas entre 16°C e 20°C;

Quinta (5): Sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde, com máximas de 26°C.