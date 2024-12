Morador de Taboão da Serra morre afogado em praia de São Sebastião

Por Geovanna Matos, direto da Redação

Um homem de 47 anos, identificado como Daniel, faleceu na manhã do último domingo (1º) após um afogamento na Praia de Cambury, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Ele estava no mar acompanhado de duas crianças quando os três foram surpreendidos por uma forte correnteza.

Salva-vidas temporários atuaram rapidamente no resgate. As crianças foram retiradas da água sem ferimentos, mas Daniel, embora resgatado com vida, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento emergencial ainda na areia pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (Gbmar). Após 20 minutos de reanimação, foi encaminhado ao pronto-socorro de Boiçucanga, onde, infelizmente, teve o óbito confirmado.

O incidente reforça a necessidade de atenção redobrada em praias, especialmente em áreas com forte correnteza, e destaca a importância do trabalho dos salva-vidas para evitar tragédias.