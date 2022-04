iFood aumenta em 50% ganhos de entregadores por quilometro rodado

Por Samara Matos, na redação

Desde sábado (2) o aplicativo de entregas iFood teve um aumento de 13% do valor mínimo da rota e 50% no valor mínimo do quilômetro rodado para os entregadores de todo Brasil.

Ou seja, caso o entregador realize uma viagem curta, receberá no mínimo R$ 6, ao invés de R$ 5,31 (como acontecia antes), enquanto o valor por quilômetro rodado subirá de R$ 1 para R$ 1,50.

Dessa forma, nos próximos 12 meses, a companhia irá repassar mais de R$ 3,2 bilhões aos entregadores.

Com o aumento, os entregadores que trabalham 169 horas mensais vão ganhar R$ 3.020 brutos por mês. Nesse caso, o ganho médio líquido por hora logada será 2,5 vezes superior ao do salário mínimo.

Em nota, o iFood informou que o reajuste impactará 50% das rotas feitas por moto e 70% das entregas realizadas com bicicletas.