Igreja Universal compra terreno de 10 mil m² e anuncia construção da 1ª catedral em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A Igreja Universal do Reino de Deus vai construir sua primeira catedral em Taboão da Serra. A informação foi anunciada aos fiéis durante o culto especial “Noite da Resposta”, realizado no último domingo (27), no templo atual da igreja na Rua do Tesouro, que ficou lotado. O momento foi marcado por muita emoção e comemoração, com queima de fogos e orações de agradecimento.

De acordo com informações apuradas pelo Taboão em Foco, a Igreja Universal comprou o terreno ao lado do Atacadão, na Avenida Aprígio estimado em R$ 19,5 milhões. A área tem aproximadamente 10 mil metros quadrados e o registro já foi formalizado em cartório.

O projeto prevê uma catedral moderna, com prédio de quatro andares e estacionamento para cerca de 300 veículos. As obras ainda não tem data para começar, mas a previsão é que fique pronta em até dois anos, marcando o crescimento expressivo da Igreja Universal em Taboão da Serra.