Igrejas de Taboão da Serra retomam cultos e missas com a presença de fiéis

Por Samara Matos, na redação

Após três meses fechadas para evitar aglomerações devido a pandemia da covid-19, igrejas, templos e demais atividades religiosas em Taboão da Serra reabriram na segunda-feira, dia 6 de julho, para cultos e missas presencialmente.

Nos cultos de igrejas evangélicas, os fiéis tiveram cadeiras distanciadas, totem para higienizar as mãos com álcool em gel, medição da temperatura e uso obrigatório de máscara. Além de ampliar a quantidade de cultos.

No Santuário Santa Terezinha, os fiéis devem agendar sua participação, com no mínimo um dia de antecedência, através do WhatsApp da secretaria da igreja (11) 94777-6209, das 8h às 18h. A participação será limitada com obrigatoriedade do uso de máscara e distanciamento entre as pessoas.

As igrejas e santuários recomendam às pessoas que pertencem ao grupo de risco ou que ainda não se sintam à vontade para retornar à missa e culto presencial, que acompanhem a celebração online ou pela TV Aparecida – caso seja católico.

O Santuário/ programação para o mês de julho:

Segunda, terça, quarta, sexta-feira e sábado: 7h, 12h, 15h e 19h

Quinta-feira: 7h, 12h, 15h, 18h e 20h

Domingo: 7h30, 10h, 12h, 15h, 17h e 19h

Endereço: Rua Thereza Maria Luizetto, 42 – Vila Santa Luzia, Taboão da Serra