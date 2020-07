Municípios da região fecham mais de 2,5 mil empregos com carteira assinada em maio

Por Allan dos Reis, na redação

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado no início do mês pelo Ministério da Economia mostram que a demissões de trabalhadores com carteira assinada foi superior às contratações nos municípios da região, que englobam o Conisud. Ao todo, 2.571 postos de trabalhos formais foram fechados.

Dos oito municípios que integram a região, apenas a cidade de Juquitiba teve saldo positivo, mas de apenas 13 novos postos de trabalho formal. Nos meses de março e abril, as demissões também foram altas.

O resultado dessas demissões é – em grande parte – fruto do fechamento da economia em todo Estado de São Paulo em decorrência da pandemia do novo coronavírus, que já matou quase 70 mil brasileiros.

Saldo dos empregos formais (com carteira assinada) em maio de 2020

Cotia: 766 demissões

Embu das Artes: 502 demissões

Embu-Guaçu: 56 demissões

Itapecerica da Serra: 93 demissões

Juquitiba: 13 contratações

São Lourenço da Serra: 541 demissões

Taboão da Serra: 530 demissõesVargem Grande Paulista: 96 demissões