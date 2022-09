iMerCoaching: O poder da imersão aconteceu em Taboão da Serra no último sábado (10)

Direto da redação

A 22ª edição de imersão em inteligência emocional que acontece em Taboão da Serra desde 2013, é conduzida por Master Coach Prof Allan Rangel Barros e sua esposa e sócia Coach Luciana Barros.Essa edição teve um sabor especial de retorno após longo período barrado pela pandemia.O Espaço escolhido foi o Outlet Plaza em Taboão da Serra.

Estavam presentes 10 colaboradores do instituto iMerCoaching com um belo aparato em infraestrutura digno de um show, para que os 100 participantes e 24 voluntários (Staffs) pudessem aproveitar ao máximo a imersão! Além disso, a presença do instituto Lince com Time Taboão Magnus de futsal feminino, o maior case de sucesso do Instituto iMerCoaching desde 2015.

Tudo começou com muita expectativa, e segundo alguns dos participantes entrevistados pela nossa equipe, trata-se de um curso poderoso de transformação e rompimento de obstáculos emocionais!

As pessoas sempre perguntam o que é o iMer – É um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, agir, sentir, vendo o Mundo num estilo único, criado pelo Master Coach Prof Allan Rangel Barros que se inspirou em grandes nomes como Tony Robbins e Paulo Vieira.

No local haviam 100 (cem) pessoas.

Mas no desafio on-line 07 dias (sete) mais vidas poderão ser impactadas, afinal a imersão continua e estes participantes voltam para casa, compartilhando os desafios propostos com toda família, neste período!

Ao final do workshop, uma linda homenagem ao Time Taboão Magnus, treinadora Cris Souza levantou a taça da recente conquista Libertadores da América.

Master Coach Prof Allan Rangel Barros dedicou a 22ª edição à 3 nomes que marcaram nossa cidade e faleceram recentemente, a Prof Magalí Barros, Conceição Barros e atleta Pietra Medeiros, que inclusive participou ativamente do iMerCoaching.

O instituto promete uma nova imersão em breve e logo abrirão inscrições para próxima turma no site imercoaching.com.br