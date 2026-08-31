Incêndio leva Polícia Militar a descobrir imóvel usado para preparar e armazenar drogas em Embu das Artes

Direto da redação

Um incêndio em uma residência levou a Polícia Militar a descobrir um imóvel que, segundo a corporação, era utilizado para preparar, fracionar e armazenar drogas. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (28), por volta das 22h40 em Embu das Artes.

A equipe foi acionada para acompanhar o atendimento a um incêndio no imóvel. Após o Corpo de Bombeiros controlar as chamas, os policiais perceberam um forte odor de entorpecentes vindo do interior da residência.

O imóvel estava vazio no momento da ocorrência. Durante a vistoria, os agentes encontraram drogas, equipamentos e materiais que seriam utilizados na preparação e embalagem dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 430 microtubos com substância semelhante à cocaína, 27 microtubos com material análogo à skank, 184 gramas de crack, 307 gramas de cocaína em pó e 1,6 quilo de maconha.

A polícia também recolheu cinco balanças de precisão, um etiquetador de preços, dois cadernos com possíveis anotações relacionadas ao tráfico e seis sacos com milhares de recipientes vazios destinados ao acondicionamento das drogas.

A área permaneceu preservada até a realização da perícia técnica. Posteriormente, o proprietário do imóvel compareceu espontaneamente ao distrito policial e informou que a residência estava alugada para terceiros. Um contrato de locação foi apresentado para averiguação.

Ninguém foi preso durante a ocorrência. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.