Candidato a reeleição, deputado Eduardo Nóbrega lança campanha com presença de prefeitos da região e da capital paulista

Por Allan dos Reis, em Itapecerica da Serra

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega lançou oficialmente sua campanha à reeleição neste domingo (30), durante evento realizado em Itapecerica da Serra. O ato reuniu cerca de 2 mil pessoas, segundo o parlamentar, além de prefeitos, vereadores, lideranças religiosas e apoiadores de diferentes cidades.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; o prefeito de Itapecerica da Serra, Ramon Corsini e o vice-prefeito Allan Dias; o prefeito de Juquitiba, Willians Soares; o prefeito de São Lourenço da Serra, Felipe Seme Amed; vereadores das cidades de Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e Juquitiba; o apresentador Marcão do Povo; e o apóstolo Estevam Hernandes.

Havia a expectativa da presença do governador Tarcísio de Freitas, mas foi adiada devido a compromisso em outro local. Segundo Eduardo Nóbrega, os dois conversaram por telefone durante o evento.

Realizado duas semanas depois do pré-lançamento promovido em Taboão da Serra, o encontro marcou o início oficial da mobilização regional do candidato, que disputa um novo mandato pelo MDB.

“Hoje eu sou um deputado regional, sou um político da região e tinha que assumir isso. Fazer o evento aqui era essa demonstração”, declarou Nóbrega.

Campanha terá foco no Conisud

Durante entrevista à imprensa, o deputado afirmou que, após percorrer outras regiões do Estado, concentrará a próxima etapa da campanha nos municípios do Conisud.

“A partir de agora, eu fico em Taboão, Embu, Itapecerica e região do Conisud. As reuniões serão por aqui e vou fazer caminhadas”, afirmou.

Nóbrega também avaliou que atravessa o melhor momento de sua trajetória política, iniciada em 2012, quando foi eleito vereador em Taboão da Serra.

“Eu estou no melhor da minha carreira política. Começou em 2012, estamos em 2026 e vamos para uma reeleição”, disse.

O parlamentar destacou como bandeiras de seu primeiro mandato as obras da extensão da Linha 4-Amarela do Metrô até Taboão da Serra e a implantação das alças de acesso ao Rodoanel em Itapecerica da Serra. Também mencionou a defesa do endurecimento das penas para autores de feminicídio.

Ricardo Nunes destaca trajetória de Nóbrega

Em seu discurso, o prefeito Ricardo Nunes destacou a relação de Eduardo Nóbrega com os municípios da região e ressaltou o caráter, a capacidade e o compromisso político do deputado. O prefeito de São Paulo também chamou atenção para as dificuldades enfrentadas pelas cidades com extensas áreas de proteção aos mananciais para atrair empresas e gerar empregos.

O prefeito de Itapecerica da Serra, Dr. Ramon Corsini, e o vice-prefeito Allan Dias reforçaram o apoio à candidatura e destacaram a participação do deputado na articulação de recursos e projetos para o município.

Marcão do Povo também declarou apoio à reeleição. “Estou aqui porque decidi caminhar com pessoas sérias e honradas”, afirmou.

Ao falar sobre a expectativa para as urnas, Eduardo Nóbrega estabeleceu como meta mais do que dobrar os 53,6 mil votos recebidos em 2022.

“Com toda humildade, por propósito de Deus e nada de vaidade, o sentimento é que passarei dos 100 mil votos na reeleição de 2026”, conclui.