Inmet alerta para vendaval em Taboão e região na noite desta quinta e madrugada de sexta

Por Geovanna Matos, direto da redação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para vendaval nesta quinta-feira (5) em Taboão da Serra com ventos de até 60 km/h. Outras cidades da região como Itapecerica da Serra e Embu das Artes também estão entre as quase 300 cidades, que podem sofrer com o vendaval.

O alerta do Inmet é válido até às 2h da madrugada desta sexta, mas o risco de queda de galhos de árvores é baixo.

Veja as orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.