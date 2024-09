Prefeitura de Embu das Artes abre concurso com 40 vagas para GCM

A Prefeitura de Embu das Artes, abriu concurso público para preencher 40 vagas de Guarda Civil Municipal (GCM), sendo 32 para o sexo masculino e 8 para o feminino, além de cadastro reserva. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias AB ou, no mínimo, B.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente online, entre 4 de setembro e 10 de outubro, no site do Inepam, com taxa de R$ 61,55. O processo seletivo inclui diversas etapas, como prova objetiva, exame antropométrico, teste de aptidão física, prova prática de direção, investigação social e avaliação psicológica. A remuneração mensal é de R$ 3.595,53, e os aprovados trabalharão em regime de 12×36 horas ou 40 horas semanais.

A seleção dos candidatos será feita por meio de várias etapas, incluindo prova objetiva, prevista para o dia 3 de novembro; Exame Antropométrico; Teste de Aptidão Física (TAF); Prova Prática de Direção Veicular; Investigação Social; e Avaliação Psicológica.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, a critério da Administração.