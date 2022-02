Inscrições em concurso público com 160 vagas na GCM de Osasco vão até quinta (24)

Direto da redação

As inscrições no concurso público da Prefeitura de Osasco, com 160 vagas na Guarda Civil Municipal (GCM), terminam na quinta-feira (24).Os interessados em participar do Concurso Público em Osasco podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro, exclusivamente no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), com taxa de 68,50. Leia o edital.

São 80 vagas para homens e 80 para mulheres. As oportunidades são destinadas aos candidatos com ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C ou superior.