Inscrições para eleição do Conselho Gestor da Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes vão até 7 de novembro

Direto da redação / Foto: Mundo Viajar, 2024

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, abriu as inscrições para a eleição do Conselho Gestor da Feira de Artes e Artesanato, que vai administrar o biênio 2026/2028. As inscrições seguem até 7 de novembro de 2025, e a eleição será realizada em 7 de dezembro, das 9h às 16h, no Centro de Atendimento ao Expositor (CAEX).

Todos os expositores da feira podem participar. A atuação no conselho é essencial para fortalecer a gestão, garantir transparência e ampliar a representatividade desse importante patrimônio cultural da cidade.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever:

Online , pelo formulário disponível neste link;

Presencialmente, na Secretaria Municipal de Turismo (Rua Andronico do Prazeres Gonçalves, 114, Centro) ou no CAEX (Largo 21 de Abril, 139, Centro), das 9h às 16h.

Mais informações

O Regimento da Eleição, que detalha todas as regras e requisitos, pode ser consultado no link.

A participação dos expositores é fundamental para preservar a tradição da feira, fortalecer a cultura local e incentivar a economia criativa de Embu das Artes