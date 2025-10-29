PRF apreende mais de 280 kg de entorpecentes na Rodovia Régis Bittencourt em Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 280 quilos de drogas durante uma fiscalização no km 290 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Itapecerica da Serra, na manhã do último domingo (26). Dois homens foram presos em flagrante, e um deles estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 170 kg de maconha, 125 kg de skunk e 600 gramas de sementes de cannabis escondidos no veículo. A grande apreensão reforça o trabalho da PRF no combate ao tráfico de drogas na região, rota conhecida por ligações entre o Paraná, São Paulo e outros estados.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Itapecerica da Serra, onde permaneceram à disposição da Justiça. Eles responderão pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.