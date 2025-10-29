Grupo Memorial realiza homenagens e atividades especiais no Dia de Finados em Embu das Artes neste domingo (2)

Direto da redação

O Grupo Memorial preparou uma programação especial para o Dia de Finados, neste domingo, 2 de novembro, no Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes. O evento promete um dia de acolhimento, homenagem e reflexão, com atividades que inspiram recomeços e renovação da esperança.

A programação começa às 8h30, com café da manhã e coleta de intenções para a missa. Em seguida, às 9h, acontece a Celebração da Palavra.

Ao longo do dia, o público poderá participar de dinâmicas de reflexão, assistir a uma palestra sobre o processo do luto, aproveitar música ao vivo, além de acompanhar a tradicional soltura simbólica de balões, que representa amor e saudade.

A proposta é oferecer um momento de conexão e conforto, transformando a saudade em lembrança viva. Haverá também recreação infantil, garantindo acolhimento para toda a família.

Confira a programação

🕗 08h30 – Café da manhã e coleta de intenções para a missa

✝️ 09h – Celebração da Palavra

🎤 11h – Palestra sobre o processo do luto

💬 12h – Dinâmica especial de reflexão

🎈 13h – Soltura de balões e música ao vivo

👧 Durante todo o evento – Recreação infantil

Serviço

📅 Data: Domingo, 2 de novembro

🕣 Horário: A partir das 8h30

📍 Local: Memorial Parque Paulista – Rua Suécia, 56, Jardim Mimas, Embu das Artes (SP)