Grupo Memorial realiza homenagens e atividades especiais no Dia de Finados em Embu das Artes neste domingo (2)

Direto da redação
O Grupo Memorial preparou uma programação especial para o Dia de Finados, neste domingo, 2 de novembro, no Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes. O evento promete um dia de acolhimento, homenagem e reflexão, com atividades que inspiram recomeços e renovação da esperança.
A programação começa às 8h30, com café da manhã e coleta de intenções para a missa. Em seguida, às 9h, acontece a Celebração da Palavra.
Ao longo do dia, o público poderá participar de dinâmicas de reflexão, assistir a uma palestra sobre o processo do luto, aproveitar música ao vivo, além de acompanhar a tradicional soltura simbólica de balões, que representa amor e saudade.
A proposta é oferecer um momento de conexão e conforto, transformando a saudade em lembrança viva. Haverá também recreação infantil, garantindo acolhimento para toda a família.
Confira a programação
🕗 08h30 – Café da manhã e coleta de intenções para a missa
✝️ 09h – Celebração da Palavra
🎤 11h – Palestra sobre o processo do luto
💬 12h – Dinâmica especial de reflexão
🎈 13h – Soltura de balões e música ao vivo
👧 Durante todo o evento – Recreação infantil
Serviço
📅 Data: Domingo, 2 de novembro
🕣 Horário: A partir das 8h30
📍 Local: Memorial Parque Paulista – Rua Suécia, 56, Jardim Mimas, Embu das Artes (SP)