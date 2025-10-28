Prefeitura de Taboão da Serra realiza Aulão Outubro Rosa nesta sexta-feira (31) no Ginásio Ayrton Senna

Direto da redação

Em celebração ao Outubro Rosa, a Prefeitura de Taboão da Serra promove na sexta-feira, dia 31 de outubro, a partir das 7h30, o Aulão Outubro Rosa no Ginásio de Esportes Ayrton Senna, no Jardim Helena. A atividade é aberta ao público e promete uma manhã cheia de energia, movimento e conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

Durante o aulão, os participantes poderão se exercitar em atividades como Pilates, Ritmos, Alongamento e Ginástica Aeróbica, além de outras modalidades que estimulam o bem-estar físico e a autoestima.

O secretário de Esportes, Luiz Lune, destacou que o evento vai além da prática esportiva. “O Aulão Outubro Rosa é uma forma de unir saúde, alegria e conscientização. Queremos que todos participem desse momento de cuidado com o corpo e com a vida”, disse.

A orientação é que os participantes usem roupas na cor rosa e levem garrafinha de água. A iniciativa também busca reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

📍 Serviço

Aulão Outubro Rosa

📅 Data: sexta-feira, 31 de outubro

🕢 Horário: 7h30

📍 Local: Ginásio de Esportes Ayrton Senna – Rua José Francisco dos Santos, 120 – Jardim Helena, Taboão da Serra