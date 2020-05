Inscrições para o Enem 2020 estão abertas e vão até o dia 22 de maio

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (11), abriu as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020. O cadastro pode ser feito na página oficial do Enem até o dia 22 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga entre 11 e 28 de maio.

Neste ano, as provas presenciais vão ocorrer em 1 e 8 de novembro. A primeira versão digital do exame será em 22 e 29 de novembro.

O cartão de confirmação será disponibilizado em outubro, ainda sem um dia específico. Nele, haverá um resumo das principais informações para o candidato: número de inscrição; data, hora e local das provas; dados sobre atendimento especializado (se solicitado); e opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Cronograma Enem: