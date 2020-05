Câmara de Embu aprova PL para que bancos adotem medidas para proteger clientes do coronavírus

Por Allan dos Reis, na redação

Os vereadores de Embu das Artes aprovaram na quarta-feira (6) o projeto de lei 31/2020, de autoria do vereador Hugo Prado e mais 12 vereadores governistas, que obriga as agências bancárias e as lotéricas a realizar diversas ações para garantirem a saúde dos clientes e impedirem a propagação da Covid-19. O descumprimento pode gerar multa de R$ 2.761 a interdição do local, em casos de reincidência.

Desde o início do pagamento do auxílio emergencial feito pelo Governo Federal, gigantescas filas tomaram contas desses locais, especialmente nas agências da Caixa.

“Nos últimos dias temos notado vemos um aumento significativo no numeor de pessoas em filas das agencias bancárias e casas loterias em Embu das Artes. Apresentamos o projeto que regra esse funcionamento nesse momento de pandemia. São ações de higienização, desinfecção e distancimento social para que a gente possa previnir a propagação do vírus em nossa cidade”, afirma o presidente Hugo Prado (PSB).

Projeto foi aprovado pelos vereadores de Embu das Artes, que participam de votação pela internet.

Entra as principais medidas aprovadas estão: 1) higienização e desinfecção das agências bancárias e lotéricas; 2) distribuição de senhas, ainda nas filas externas, de acordo com a capacidade de atendimento diário do local; 3) organizar e manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros nas filas; 4) disponibilizar álcool em gel aos clientes; 5) limitar o acesso dos clientes considerando tamanho do estabelecimento, entre outras medidas.

A fiscalização será feita por equipes da Vigilância Sanitária, por agentes de Fiscalização de Posturas e pela Guarda Civil Municipal. O projeto foi encaminhado para sanção ou veto do prefeito Ney Santos (Republicanos).