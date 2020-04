INSS libera envio de atestado online e antecipa pagamento de R$ 1.045

Por Samara Matos, na redação

O INSS começou a receber atestado médico pela internet para a concessão do auxílio-doença. O atestado pode ser enviado pelo site ou app Meu INSS. Também está prevista a antecipação no valor de R$ 1.045 para segurados que solicitarem o benefício. A portaria que permite o procedimento foi publicada na semana passada.

O benefício terá duração máxima de três meses, contados a partir da data do início do pagamento. A concessão se dará sem perícia médica presencial, enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de atendimento nas agências do INSS.

Caso o valor do auxílio doença do segurado ultrapasse um salário mínimo, a diferença será paga posteriormente em uma única parcela.

COMO FAZER:

1 – Acesse o Meu INSS (gov.br/ meuinss ou use o aplicativo para celular) e selecione a opção “Agendar Perícia”:

3 – Agora, se já tiver feito login, basta fazer o seguinte: selecione a opção “Perícia Inicial” e, em seguida, clique em “Selecionar”

4 – Na pergunta “Você possui atestado médico”, selecione “SIM” e clique em continuar; Preencha as informações pedidas e clique em “Avançar”

5 – Em “Anexos”, clique no sinal + para inserir o documento,

6 – Na tela que se abre, clique em “Anexar”; selecione o documento digitalizado, clique em “Abrir” e, em seguida, em “Enviar”

7 – Depois, selecione a agência do INSS desejada e clique em “Avançar” (o atendimento nas agências está suspenso, mas após a volta aos trabalhos é possível que o segurado precise passar por perícia pessoalmente no local)

8 – Marque “Declaro que li e concordo com as informações acima” e clique em “Avançar”

9 – Clique em “Gerar Comprovante” para que você salve em seu computador ou celular o protocolo