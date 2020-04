Isolamento social foi respeitado por 60% dos taboanenses no domingo de Páscoa

Por Samara Matos, na redação

No domingo (12), a taxa de isolamento social em Taboão da Serra chegou a 60% , de acordo com o governador João Doria. Os dados de adesão à quarentena são do sistema de monitoramento inteligente criado pelo Governo do Estado em parceria com quatro operadoras de telefonia. Ele utiliza a geolocalização de smartphones para avaliar pontos de aglomeração no estado.

Outros municípios do estado já conseguiram superar a taxa de 60% de isolamento social neste domingo. São eles: São Bernardo do Campo (60% de isolamento social), São José dos Campos (61%), Embu das Artes (63%), Osasco (62%), Guarulhos (63%), Mogi das Cruzes (64%) e Carapicuíba (64%).

De acordo com Doria, o desafio é ultrapassar a barreira dos 60% e chegar aos 70%. O nível é considerado ideal pelo governo do estado para para frear o avanço do coronavírus .

“O esforço que fizemos no final da última semana e a orientação do governo do estado de São Paulo e das prefeituras que compõe os 645 municípios do estado de São Paulo deu certo. Subimos de 47% para 59%, foi o isolamento social aferido ontem. […] Quanto melhor e maior for o isolamento mais rapidamente sairemos desta crise e voltaremos ao normal, por isso a convicção de que tudo vai passar, mas vai passar se nós pudermos ajudar”, disse Doria.