Inverno à vista: previsão aponta ‘friozinho’ e chuva para os próximos dias na região

Direto da redação

Cerca de 17 dias antes da chegada oficial do inverno, que será em 20 de junho, a região já começa a sentir mudanças no tempo. A passagem de uma frente fria causa chuva, aumentos na taxa de umidade do ar, ventos fortes e queda nas temperaturas nos próximos dias.

De de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), terá temperatura máxima de 19ºC e 23ºC nesta quarta (3) e quinta-feira (4), respectivamente.

A sexta-feira (5), começa com tempo encoberto, os termômetros podem apontar mínima de 18ºC e máxima de 21ºC. Já no sábado e domingo a previsão é de pancadas de chuva com temperatura mínima de 17ºC, de acordo com INMET.

INVERNO DIA 20 DE JUNHO

A nova estação se caracteriza por temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, onde essas características são mais marcantes. Ele tem início no próximo dia 20, às 18h44 no Brasil.