Inverno chegou: conta de luz pode aumentar até 30%

Por Samara Matos, na redação

O inverno chegou ao Brasil nesta quarta-feira (21) e, com isso, a conta de luz tende a aumentar por diversos motivos dentro de casa. O principal deles é o uso do chuveiro em potência máxima. Inclusive, de acordo com especialistas, só esse fator consome cerca de 30% de energia a mais.

Para se ter ideia, os cálculos realizados pela Enel de São Paulo apontam que o chuveiro ligado no modo “inverno” por apenas 10 minutos representa uma alta de R$ 28,93 por mês. Além da atenção na hora do banho, é preciso estar atento a outros eletrodomésticos que também podem aumentar as despesas.

Os tipos de lâmpadas também influenciam na conta de energia elétrica, por isso, o mais recomendado é que as pessoas passem a usar a de LED, uma vez que é uma das mais eficientes no que diz respeito à redução do consumo.

Consumo de energia dentro de casa

O consumo de energia entre os eletrodomésticos depende da frequência de uso. É por isso que, como exposto acima, nesta época do ano, o chuveiro tende a ser o maior responsável pelo aumento na conta de luz. Mas, é importante ter atenção com os demais, como:

Torneiras aquecidas;

Aquecedores;

Máquina de lavar e secar roupas;

Geladeira.

No caso da geladeira, durante o inverno, é aconselhado deixar a temperatura amena. Já que está frio, não é preciso que o eletrodoméstico fique funcionando em sua máxima potência para refrigerar os alimentos.

Como economizar?

Agora, veja como economizar na conta de luz durante o período mais frio e também nas demais estações do ano.