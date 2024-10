Ipem-SP realiza verificação de taxímetros em Taboão da Serra com mudança de tarifa

Por Samara Matos, na redação

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realizará a verificação periódica dos taxímetros em Taboão da Serra até o dia 25 de outubro, em decorrência de uma mudança nas tarifas. A ação é destinada a todas as categorias de táxi e ocorrerá na rua Santo Antônio de Pádua, nº 73, Parque das Hortências.

Os taxistas devem agendar a verificação através do site do Ipem-SP, onde também podem solicitar outros serviços, como troca de titularidade e baixa de taxímetro. É importante lembrar que, em caso de atraso ou não comparecimento, os taxistas podem enfrentar penalidades.

Para a verificação, os taxistas precisam apresentar documentos como o alvará de estacionamento, o certificado de registro do veículo, a GRU (Guia de Recolhimento da União) quitada, e a Ordem de Serviço de uma oficina credenciada pelo Ipem-SP.

O objetivo da verificação é assegurar que o preço registrado pelo taxímetro corresponda corretamente ao trajeto percorrido, além de avaliar as condições gerais do veículo. Em 2023, o Ipem-SP já verificou 55.431 taxímetros em todo o estado.

Os consumidores devem ficar atentos ao lacre amarelo e ao selo do Inmetro no taxímetro, que garantem a regularidade do aparelho. Caso o lacre esteja rompido, recomenda-se não aceitar a corrida, pois isso pode indicar medições incorretas.

O Ipem-SP é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, focada em promover a qualidade e a confiança nas relações de consumo. Para mais informações ou denúncias, os cidadãos podem contatar a Ouvidoria do Ipem-SP pelo telefone 0800 013 05 22 ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.